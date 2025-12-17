خبرگزاری کار ایران
مسدود شدن 3 جاده در فریمان در پی بارش برف

فرماندار شهرستان فریمان از توابع استان خراسان رضوی گفت: 3 جاده این شهرستان به دلیل بارش برف و کولاک شدید عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه مسدود شده اما جاده اصلی فریمان - مشهد باز است.

به گزارش ایلنا، مهدی ناصری افزود: جاده قدیم باغچه - سنگ بست، جاده فریمان - اسدآباد محدوده جلگه رخ و جاده فریمان - زاوه محدوده محور کله‎منار، به علت بارش شدید برف و کولاک و یخبندان مسدود شده است.

وی به تداوم بارش‌ها در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در حال حاضر و در شرایط جوی فعلی همچنان شاهد بارش برف در جاده اصلی فریمان - مشهد هستیم اما این مسیر اصلی باز و تردد در آن ادامه دارد.

