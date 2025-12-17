جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر داد:
مسدود شدن 3 جاده اصلی خراسان رضوی در پی برف و کولاک شدید
جانشین فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی به مسدود شدن 3 محور مواصلاتی در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی وقوع برف و کولاک شدید 3 جاده اصلی استان از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه مسدود اعلام شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه در این رابطه افزود: جادههای بردسکن - سبزوار محدوده مسیر البلاغ، قوچان - سرولایت و مشهد - کلات از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود شده است.
وی ادامه داد: تردد تریلر در جاده ترانزیتی قوچان - درگز از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه در این مسیر کوهستانی ممنوع شد. در صورت ضرورت به سفر، تردد در سایر جادههای استان خراسان رضوی با زنجیرچرخ امکانپذیر است.