مسدود شدن 3 جاده اصلی خراسان رضوی در پی برف و کولاک شدید

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه در این رابطه افزود: جاده‌های بردسکن - سبزوار محدوده مسیر البلاغ، قوچان - سرولایت و مشهد - کلات از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود شده است.

وی ادامه داد: تردد تریلر در جاده ترانزیتی قوچان - درگز از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه در این مسیر کوهستانی ممنوع شد. در صورت ضرورت به سفر، تردد در سایر جاده‌های استان خراسان رضوی با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

