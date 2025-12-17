خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر داد:

مسدود شدن 3 جاده اصلی خراسان رضوی در پی برف و کولاک شدید

مسدود شدن 3 جاده اصلی خراسان رضوی در پی برف و کولاک شدید
کد خبر : 1729375
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی به مسدود شدن 3 محور مواصلاتی در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی وقوع برف و کولاک شدید 3 جاده اصلی استان از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه مسدود اعلام شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه در این رابطه افزود: جاده‌های بردسکن - سبزوار محدوده مسیر البلاغ، قوچان - سرولایت و مشهد - کلات از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه به دلیل وقوع برف و کولاک شدید مسدود شده است.

وی ادامه داد: تردد تریلر در جاده ترانزیتی قوچان - درگز از عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه در این مسیر کوهستانی ممنوع شد. در صورت ضرورت به سفر، تردد در سایر جاده‌های استان خراسان رضوی با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری