بارندگی شدید در مازندران باعث آبگرفتگی و خسارت به ۳۰ واحد مسکونی شد

بارش شدید باران و برف در مازندران، موجب آبگرفتگی ۳۰ واحد مسکونی و خسارت به تاسیسات زیربنایی شده است. خطر سیلاب و مه گرفتگی در جاده‌ها وجود دارد. از سفرهای غیرضروری خودداری کنید.

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد: سامانه سرد بارشی در استان باعث بارش باران در مناطق ساحلی و جلگه‌ای و برف در ارتفاعات شده است. این بارش‌ها باعث آبگرفتگی در ۳۰ واحد مسکونی و خسارت‌های جزئی به تاسیسات زیربنایی شده است. در جاده‌های کوهستانی چالوس و سوادکوه نیز برف و مه گرفتگی گزارش شده است. 

هشدار نارنجی هواشناسی برای ادامه فعالیت این سامانه تا صبح جمعه صادر شده و بارش‌های سنگین، سیلاب‌های محلی و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. شهروندان از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و مناطق مستعد رانش زمین خودداری کنند.

بر اساس گزارش‌ها، بارش‌های شدید باران که از چند روز گذشته آغاز شده، در مناطق ساحلی و جلگه‌ای مازندران منجر به آبگرفتگی ۳۰ واحد مسکونی شده است. علاوه بر این، بارش برف در مناطق کوهستانی و جاده‌های کوهستانی مانند چالوس و سوادکوه نیز گزارش شده است. 

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت و همراه با وزش باد شدید و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی است. شهروندان و رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را رعایت نمایند.

