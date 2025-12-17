بارندگی شدید در مازندران باعث آبگرفتگی و خسارت به ۳۰ واحد مسکونی شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد: سامانه سرد بارشی در استان باعث بارش باران در مناطق ساحلی و جلگه‌ای و برف در ارتفاعات شده است. این بارش‌ها باعث آبگرفتگی در ۳۰ واحد مسکونی و خسارت‌های جزئی به تاسیسات زیربنایی شده است. در جاده‌های کوهستانی چالوس و سوادکوه نیز برف و مه گرفتگی گزارش شده است.

هشدار نارنجی هواشناسی برای ادامه فعالیت این سامانه تا صبح جمعه صادر شده و بارش‌های سنگین، سیلاب‌های محلی و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. شهروندان از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و مناطق مستعد رانش زمین خودداری کنند.

