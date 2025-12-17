خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس:

نسل جدید قابلیت پذیرش روش‌های سنتی را ندارد

عقب‌ماندگی آموزش و پرورش در صورت عدم انطباق با تغییرات موجود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت بروزرسانی فرایندهای آموزشی مطابق با نسل جدید تأکید کرده و گفت: نسل جدید قابلیت پذیرش روش‌های سنتی را ندارد و اگر آموزش و پرورش خود را با تغییرات موجود و شرایط امروز انطباق ندهد، قطعاً عقب خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در همایش هفته پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان اراک، افزود: امید است با تلاش جمعی فرهنگیان و مسئولین ذیربط، نگاه آموزش و پرورش از شیوه‌های سنتی به سمت آموزش نوین و مورد قبول نسل جدید تغییر یابد.

وی به معضل کاهش معدل دانش‌آموزان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کاهش معدل دانش‌آموزان یکی از چالش‌های مهم در حوزه آموزش و پرورش است. انجام فرایندهای تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی در راستای حل‌وفصل این معضل بیش از پیش ضرورت دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به فعالیت‌های انجام شده در حوزه هوش مصنوعی از سوی استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: اقدامات انجام شده در این استان در زمینه هوش مصنوعی و روش‌های آموزشی نوین بسیار تأثیرگذار بوده و جای تقدیر دارد.

جمالیان تصریح کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی و هوش مصنوعی، نبود خطوط اینترنت مدیریت شده دانش‌آموزی در کشور یک ضعف قلمداد می‌شود. متأسفانه در حالی که بسیاری از کشورها خطوط اینترنت امن و مدیریت شده برای دانش‌آموزان دارند، ما تاکنون نتوانسته‌ایم چنین امکانی را فراهم کنیم.

