نماینده مجلس:
نسل جدید قابلیت پذیرش روشهای سنتی را ندارد
عقبماندگی آموزش و پرورش در صورت عدم انطباق با تغییرات موجود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت بروزرسانی فرایندهای آموزشی مطابق با نسل جدید تأکید کرده و گفت: نسل جدید قابلیت پذیرش روشهای سنتی را ندارد و اگر آموزش و پرورش خود را با تغییرات موجود و شرایط امروز انطباق ندهد، قطعاً عقب خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در همایش هفته پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان اراک، افزود: امید است با تلاش جمعی فرهنگیان و مسئولین ذیربط، نگاه آموزش و پرورش از شیوههای سنتی به سمت آموزش نوین و مورد قبول نسل جدید تغییر یابد.
وی به معضل کاهش معدل دانشآموزان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کاهش معدل دانشآموزان یکی از چالشهای مهم در حوزه آموزش و پرورش است. انجام فرایندهای تحقیقاتی و پژوهشهای کاربردی در راستای حلوفصل این معضل بیش از پیش ضرورت دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به فعالیتهای انجام شده در حوزه هوش مصنوعی از سوی استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: اقدامات انجام شده در این استان در زمینه هوش مصنوعی و روشهای آموزشی نوین بسیار تأثیرگذار بوده و جای تقدیر دارد.
جمالیان تصریح کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی و هوش مصنوعی، نبود خطوط اینترنت مدیریت شده دانشآموزی در کشور یک ضعف قلمداد میشود. متأسفانه در حالی که بسیاری از کشورها خطوط اینترنت امن و مدیریت شده برای دانشآموزان دارند، ما تاکنون نتوانستهایم چنین امکانی را فراهم کنیم.