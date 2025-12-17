خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبر داد:

قطع بیمه هنرمندان غیرفعال استان مرکزی در راستای حمایت از فعالان واقعی

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: بیمه هنرمندانی که در این استان اشتغال واقعی در حوزه صنایع دستی نداشته‌اند، قطع شده است. سازمان تأمین اجتماعی با بازبینی پرونده‌های بیمه هنرمندان صنایع‌دستی، نسبت به اصلاح پرونده‌ها و ایجاد ظرفیت بیمه برای هنرمندان واجد شرایط اقدام کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا حسینی به مهمترین اهداف و دلایل بازبینی‌های اخیر تأمین اجتماعی از کارگاه‌های صنایع‌دستی اشاره داشته و افزود: بازبینی‌های اخیر با هدف اجرای تکالیف قانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع حمایتی و اطمینان از اختصاص معافیت‌های بیمه‌ای به افراد واجد شرایط، انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع حمایتی سازمان تأمین اجتماعی به صورت ناعادلانه مصرف شده است. در این راستا برخی افراد فاقد اشتغال واقعی در حوزه صنایع‌دستی معرفی شده بودند که می‌توانست پایداری صندوق و حقوق بیمه‌شدگان واقعی را با مخاطره مواجه کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی بر دقت در بررسی پرونده‌ها تأکید کرده و اظهار داشت: در جریان پالایش پرونده‌ها و بازرسی‌های میدانی مشخص شد تعدادی از افراد معرفی‌شده اکنون در مشاغل اعلامی صنایع‌دستی اشتغال ندارند و بیشتر در مشاغل دیگری مانند طلافروشی فعالیت می‌کنند.

حسینی تصریح کرد: قطع بیمه این افراد به معنای حذف هنرمندان واقعی نیست، بلکه این اقدام در راستای ایجاد ظرفیت برای هنرمندان واجد شرایط انجام شده است. در این راستا سهمیه‌های جدیدی برای بیمه هنرمندان فعال ایجاد شده و این افراد می‌توانند از پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی به سایر بیمه‌هایی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند اشاره کرده و بیان داشت: بیمه‌شدگانی که کمک‌های دولتی آنها به دلیل عدم اشتغال واقعی اصلاح شده، در صورت تمایل می‌توانند از سایر انواع بیمه‌های ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.

