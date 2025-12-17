واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون قانونی اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، اصغر جهانگیر در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و شرکت پتروشیمی بیستون، اظهار کرد: بررسی‌های گسترده ضابطان قضایی و مراجع ذی‌صلاح نشان داد تمامی مراحل این واگذاری‌ها، از قیمت‌گذاری سهام تا برگزاری مزایده و انعقاد قراردادها، در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.

وی افزود: قراردادهای واگذاری به خریداران اول و دوم با رعایت کامل اختیارات قانونی تنظیم شده و حتی انتقال مالکیت به خریدار دوم نیز با هدف تکمیل زنجیره تولید و به‌صورت کاملاً قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دفاعیات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی مورد پذیرش قرار گرفت و هیچ‌گونه تخلف یا اقدام خارج از ضوابط قانونی در فرآیند واگذاری‌ها احراز نشد؛ به همین دلیل، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شد.

جهانگیر با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی کشور، گفت: این تصمیم قضایی نشان می‌دهد واگذاری‌های بزرگ اقتصادی، از جمله پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون، تحت نظارت دقیق قانونی انجام شده و حاشیه‌های مطرح‌شده در این خصوص فاقد مبنای حقوقی بوده است.

بر اساس اعلام قوه قضائیه، مختومه شدن این پرونده، مهر تأییدی بر صحت اقدامات سازمان خصوصی‌سازی و گامی در جهت اعتمادسازی و شفافیت در روند خصوصی‌سازی کشور تلقی می‌شود.

پالایشگاه نفت کرمانشاه با بیش از یک قرن قدمت، پس از پالایشگاه آبادان، قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور به شمار می‌رود و هم‌اکنون روزانه بیش از ۲۱ هزار بشکه انواع فرآورده‌های نفتی در این مجموعه تولید می‌شود.

انتهای پیام/