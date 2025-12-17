خبرگزاری کار ایران
روایتی هنرمندانه از آیین کهن شب چله/ «یلدای شیرازی» را در تالار حافظ شیراز به جشن بنشینید

کد خبر : 1729286
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی و هنری آفتاب مهر صبا فارس، از برگزاری آیین فرهنگی و هنری «یلدای شیرازی» با حضور جمعی از هنرمندان شاخص استان فارس خبر داد و گفت: این برنامه با هدف احیای آیین کهن شب چله و پاسداشت فرهنگ و هنر اصیل ایرانی ـ شیرازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سمیرا سلاحی، با اشاره به اینکه «یلدای شیرازی» هم‌زمان با دهمین سالگرد تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری آفتاب مهر صبا فارس برگزار می‌شود، افزود: این آیین تلاش دارد با تلفیق موسیقی، نقالی، شاهنامه‌خوانی، آواز و اجرای آیین‌های بومی، فضایی گرم و هویت‌مند از سنت یلدا را برای مخاطبان فراهم کند.

مدیرمسئول این مؤسسه فرهنگی اظهار داشت: در این برنامه، محسن بهمنی به‌عنوان خواننده محبوب حضور دارد و همچنین اجرای هنرمندانی چون شقایق آزادی در شاهنامه‌خوانی، مهدی سعادت‌فر طنزپرداز و گروه موسیقی شهراز به سرپرستی محمدعلی توللی بخش‌های متنوع و جذابی را با  اجرای الهام کشاورزی مجری توانمند رقم خواهند زد.

به گفته این فعال فرهنگی، گروه طنز شکرخند با لهجه شیرازی از آیین‌های شب چله می‌گویند و گروه ادبی مهر صبا نیز حافظ‌خوانی متفاوتی را با اجرای یک پرفورمنس ادبی به نمایش خواهند گذاشت.

سلاحی با بیان اینکه «یلدای شیرازی» تلاشی برای بازآفرینی آیین‌های ایرانی با زبان هنر است، تصریح کرد: مؤسسه آفتاب مهر صبا فارس در یک دهه فعالیت خود همواره کوشیده است پیوند میان هنر معاصر و میراث فرهنگی را تقویت کند و این برنامه نیز در همین راستا طراحی شده است.

وی در پایان با قدردانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برای حمایت جدی از برگزاری این رویداد،  از عموم علاقه‌مندان فرهنگ و هنر دعوت کرد در آیین یلدای شیرازی که جمعه ۲۸ آذرماه، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در تالار حافظ شیراز برگزار می‌شود، حضور یابند و شبی به‌یادماندنی از یلدای ایرانی ـ شیرازی را تجربه کنند.

دعوتنامه این مراسم از طریق https://b2n.ir/xg4435 در دسترس عموم مردم قرار دارد.

