به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در گفت‌وگو با فرمانداران شهرستان‌های شیراز، لار، لامرد، جویم، فیروزآباد، خنج، گراش، اوز، زرین‌دشت، قیروکارزین، جهرم و مهر تأکید بر ضرورت حفظ روند عادی زندگی مردم، خواستار آمادگی کامل همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از تداوم بارش‌ها شد و هماهنگی مستمر بین فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیروهای امدادی را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به موج دوم بارش‌ها و یادآوریِ اهمیت پیشگیری از بروز حوادث، دستور داد اقدامات لازم برای پایش مستمر مناطق پرخطر، مسیل‌ها، رودخانه‌ها، راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های حیاتی با حساسیت بیشتری دنبال شود و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف به شهروندان در دستور کار قرار گیرد.

استاندار فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های فرمانداران، نیروهای امدادی، خدماتی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها، بر آماده‌باش کامل دستگاه‌ها تا عبور کامل از موج دوم سامانه بارشی تأکید کرد.