امدادگران چهارمحال و بختیاری به ۲ مصدوم برخورد سواری پژو با خودروی راهداری در محور شهرکرد-شلمزار امداد رسانی کردند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲ مصدوم حادثه برخورد سواری پژو با خودروی راهداری در محور شلمزار به شهرکرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برخورد خودروی سواری پژو با خودروی راهداری در محور شلمزار به شهرکرد (گردنه شلمزار) دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهداء طاقانک جهت پشتیبانی از نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه ، نسبت به ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه اقدام کرده و اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل داده شدند.