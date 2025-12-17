شرکت راد کابل برای راه اندازی خطوط تولید با مشکلات حقوقی و کمبود نقدینگی مواجه است

به گزارش ایلنا از رشت، سومین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان و با حضور سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران دستگاه های اجرایی در شرکت راد کابل شمال پارس در شهر صنعتی رشت به منظور رفع مشکلات شرکت راد کابل و شرکت آلومینیوم کن منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان، ستاد اقتصاد مقاومتی را در راستای هدفمندسازی و پیگیری مسایل و حل مشکلات مسیر تولید مهم دانست و گفت: با عنایت به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر اهمیت امر اقتصاد و مسایل مرتبط با آن، پیگیری مشکلات و موانع مسیر سرمایه‌گذاری، تولید، صنعت و اشتغال در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه این شرکت برای راه اندازی خطوط تولید با مشکلات حقوقی و قضایی، کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز به دلیل بدهی به بانک مواجه است، اظهار داشت: در این نشست مذاکراتی با مدیران بانکی صورت گرفت تا با همکاری آنان و همت مدیر این واحد تولیدی شاهد راه اندازی خطوط تولید انواع کابل آلومینیومی و اشتغال پایدار برای جوانان بومی در گیلان باشیم.

گفتنی است در ادامه این جلسه در خصوص مشکلات شرکت آلومینیوم کن منطقه آزاد انزلی نیز بحث و تبادل نظر شد و دستورات لازم در راستای حل مشکلات آن صادر شد.

