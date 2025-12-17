نظرآباد در اولویت پروژههای راهی/ تأکید راهداری البرز بر تسریع بهسازی و ایمنسازی محورها
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با حضور در جلسه شورای برنامهریزی شهرستان نظرآباد، از تمرکز ویژه بر توسعه زیرساختهای جادهای، افزایش ایمنی تردد و تسریع اجرای پروژههای راهسازی این شهرستان خبر داد و خواستار همراهی دستگاههای اجرایی برای تأمین اعتبارات شد.
به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان در جلسه شورای برنامهریزی شهرستان نظرآباد که با حضور علی حدادی نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام محمدی امام جمعه نظرآباد، قدرتاله شمیرانی فرماندار شهرستان نظرآباد برگزار شد، ضمن تبریک آغاز هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، گزارشی از اقدامات، پروژههای اجراشده و برنامههای پیشبینیشده این ادارهکل در حوزه شهرستان نظرآباد ارائه کرد و بر نقش توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای در ارتقای ایمنی تردد و تسهیل جابهجایی شهروندان تأکید داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به اهمیت شهرستان نظرآباد در شبکه راههای استان، اجرای پروژههای بهسازی، روکش آسفالت، ایمنسازی محورها، نگهداری راهها و توسعه راههای روستایی را از اولویتهای این ادارهکل در سال جاری عنوان کرد و خواستار تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در تسریع اجرای این طرحها و تخصص اعتبارات لازم شد.
در ادامه این جلسه، مسائل و مطالبات حوزه راه و حملونقل شهرستان نظرآباد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای تأمین اعتبارات، تسریع پروژهها و بهبود وضعیت زیرساختهای جادهای اتخاذ شد.