به گزارش ایلنا، سید علی‌اصغر حسینی شیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در جلسه شورای معاونین اداره کل با اعلام خبر آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین جشنواره امتنان طی سخنانی اظهار کرد: جشنواره امتنان بر اساس ماده ۱۹۵ قانون کار و باهدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه هرساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارج نهادن به اندیشه‌ها، تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند کارگران و تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص و مبتکر به‌منظور ترویج و ارتقای هر چه بیشتر فرهنگ کار، رعایت انضباط در محیط کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه در بین کارگران عنوان کرد.

حسینی شیروانی با اشاره به جایگاه والای نیروی کار در چرخه تولید و توسعه اقتصادی بیان کرد: ثبت‌نام این دوره از جشنواره در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده و کارگران و گروه‌های کاری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر می‌توانند در این رویداد ملی حضور یابند.

این مسئول بر ضرورت معرفی برترین‌های جامعه کار و تلاش به جامعه تأکید کرد و ادامه داد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارت‌های علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی خلاق و کارآفرین نقش ارزنده‌ای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد و باید نخبگان این قشر زحمتکش را که بار سنگینی جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور به دوش می‌کشند به مردم و جامعه معرفی کرد.

حسینی‌شیروانی تصریح کرد: فرآیند ثبت‌نام از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه سال جاری آغازشده و تا پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ادامه دارد.

وی در پایان گفت: همه کارگران، گروه‌های کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان می‌توانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

