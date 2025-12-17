آغاز ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان در مازندران
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استان مازندران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید علیاصغر حسینی شیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در جلسه شورای معاونین اداره کل با اعلام خبر آغاز ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان طی سخنانی اظهار کرد: جشنواره امتنان بر اساس ماده ۱۹۵ قانون کار و باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه هرساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارج نهادن به اندیشهها، تلاشها و فعالیتهای ارزشمند کارگران و تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص و مبتکر بهمنظور ترویج و ارتقای هر چه بیشتر فرهنگ کار، رعایت انضباط در محیط کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه در بین کارگران عنوان کرد.
حسینی شیروانی با اشاره به جایگاه والای نیروی کار در چرخه تولید و توسعه اقتصادی بیان کرد: ثبتنام این دوره از جشنواره در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده و کارگران و گروههای کاری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر میتوانند در این رویداد ملی حضور یابند.
این مسئول بر ضرورت معرفی برترینهای جامعه کار و تلاش به جامعه تأکید کرد و ادامه داد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینههای لازم برای تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارتهای علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی خلاق و کارآفرین نقش ارزندهای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد و باید نخبگان این قشر زحمتکش را که بار سنگینی جهت پیشرفت همهجانبه کشور به دوش میکشند به مردم و جامعه معرفی کرد.
حسینیشیروانی تصریح کرد: فرآیند ثبتنام از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه سال جاری آغازشده و تا پنجشنبه ۱۸ دیماه ادامه دارد.
وی در پایان گفت: همه کارگران، گروههای کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان میتوانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.