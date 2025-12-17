فرمانده انتظامی کرج خبر داد:
دستبرد ۵ میلیاردی به حساب شهروندان در سهشنبهبازار کرج/سارق کارتهای بانکی دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرج از شناسایی و دستگیری یک زن سابقهدار خبر داد که با ترفند جیببری در سهشنبهبازار، کارتهای بانکی شهروندان را سرقت و حساب آنها را خالی کرده بود.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به کلانتری ۴۶ دهقانویلا و اعلام سرقت کارتهای بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب آنها پس از حضور در سهشنبهبازار، رسیدگی به موضوع بهطور ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: بررسی اظهارات ۱۰ نفر از مالباختگان نشان داد این افراد پس از خرید از دستفروشان بازار محلی، متوجه مفقودی کارتهای بانکی خود و برداشت غیرمجاز از حسابشان شدهاند که مجموع مبالغ برداشتشده حدود ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بهکارگیری شگردهای پلیسی موفق به شناسایی متهم شدند، گفت: متهم که یک زن سابقهدار بود، پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.
سرهنگ گودرزی تصریح کرد: این فرد در جریان بازجوییها و مواجهه با مالباختگان، به بیش از ۱۰ فقره سرقت کارتهای بانکی با شیوه جیببری اعتراف کرده است.
وی در پایان با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی متهم، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید، از اعلام رمز کارتهای بانکی به فروشندگان خودداری کرده و عملیات پرداخت را شخصاً در دستگاههای کارتخوان انجام دهند.