بارش برف و باران در محورهای مازندران / ترافیک عادی و روان

سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در محور کندوان حدفاصل سیاه‌بیشه تا تونل کندوان و در محور سوادکوه حدفاصل دوگل تا گدوک بارش برف گزارش‌شده است.

وی بابیان اینکه در اکثر نقاط استان بارش باران ادامه دارد، افزود: مه‌گرفتگی نیز در محور کندوان محدوده سیاه‌بیشه و در محور سوادکوه در برخی نقاط مشاهده می‌شود.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: باوجود شرایط جوی، ترافیک در تمامی محورهای استان عادی و روان گزارش‌شده است.

رئیس پلیس راه مازندران به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد؛ در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 21824420 و 21824434 پلیس‌راه استان مازندران با پیش‌شماره 011 تماس بگیرند.

انتهای پیام/