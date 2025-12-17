بارش برف و باران در محورهای مازندران / ترافیک عادی و روان
رئیس پلیسراه مازندران از بارش برف، باران و مهگرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در محور کندوان حدفاصل سیاهبیشه تا تونل کندوان و در محور سوادکوه حدفاصل دوگل تا گدوک بارش برف گزارششده است.
وی بابیان اینکه در اکثر نقاط استان بارش باران ادامه دارد، افزود: مهگرفتگی نیز در محور کندوان محدوده سیاهبیشه و در محور سوادکوه در برخی نقاط مشاهده میشود.
سرهنگ عبادی تأکید کرد: باوجود شرایط جوی، ترافیک در تمامی محورهای استان عادی و روان گزارششده است.
رئیس پلیس راه مازندران به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد؛ در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای 21824420 و 21824434 پلیسراه استان مازندران با پیششماره 011 تماس بگیرند.