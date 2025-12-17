خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تردد از گردنه "خلخال-اسالم" فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

رئیس پلیس راه استان اردبیل گفت: با توجه به کولاک شدید و محدودیت دید تردد از گردنه "خلخال-اسالم" فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ وحید علیپور از مسدود شدن محور "خلخال- پونل" خبر داد و اظهار کرد: با توجه به کولاک شدید برف و محدودیت دید، شرایط خاص  و صعب العبور بودن و از همه مهمتر حفظ جان و ایمنی مسافران و رانندگان، محور "خلخال – پونل" تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

وی با بیان اینکه تردد از گردنه "خلخال-اسالم" فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است؛  گفت: تردد از محورهای کوهستانی و گردنه های برفگیر مستلزم همراه داشتن و استفاده از تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیر چرخ است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل با اشاره به اینکه بارش خفیف برف در کلیه راه های ارتباطی و محورهای مواصلاتی ادامه داشته و سطح جاده ها خیس و لغزنده است؛ خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی، هموطنان عزیز حتی المقدور از سفرهای غیر ضروری اجتناب و در صورت ضرورت سفر، ضمن همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی، با سرعت مطمئنه رانندگی و فاصله طولی مناسب و ایمن با وسیله نقلیه جلویی را حفظ کنند.

سرهنگ علیپور تصریح کرد: با توجه به شروع طرح زمستانی پلیس راه، طرح کنترل تجهیزات زمستانی با اولویت کنترل زنجیر چرخ وسایل نقلیه به ویژه ناوگان عمومی مسافربری توسط ماموران پلیس راه اجرا و اعمال می شود.

