به دلیل شرایط خاص جوی صورت گرفت؛

استقرار بیش از ۱۰۰ تیم گشت پلیس در محورهای خوزستان/توصیه‌های ایمنی به رانندگان

استقرار بیش از ۱۰۰ تیم گشت پلیس در محورهای خوزستان/توصیه‌های ایمنی به رانندگان
رئیس پلیس راه خوزستان از استقرار بیش از ۱۰۰ تیم گشت پلیس در سطح راه‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، در تمامی محور‌های مواصلاتی شاهد پدیده مه‌گرفتگی در ساعات شب و به‌ویژه از ساعت ۴ تا ۹ صبح هستیم.

وی افزود: از همه رانندگان تقاضا داریم پیش از شروع سفر از آماده‌به‌کار بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و به هیچ عنوان از خودرو‌های دارای نقص فنی، به‌ویژه در بخش سیستم روشنایی، استفاده نکنند.

سرهنگ رحیمی تاکید کرد: رانندگان در این ساعات با صبر و حوصله، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی در محور‌های استان تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان خوزستان می‌گوید: همچنین از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود در صورت عدم ضرورت، سفر‌های خود را در این ساعات به تعویق بیندازند.

وی در پایان گفت: پلیس راه استان خوزستان با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بیش از ۱۰۰ تیم گشتی پلیس را به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی استان مستقر کرده است که ضمن خدمات‌رسانی، هشدار‌های ترافیکی لازم را به رانندگان و شهروندان ارائه می‌کنند.

