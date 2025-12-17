خبرگزاری کار ایران
کرمانشاه ۵ تا ۸ درجه سردتر می‌شود

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش پنج تا هشت درجه‌ای حداقل دمای هوا در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سعید قاسمی با اشاره به روند کاهشی دمای شبانه در غالب نقاط استان، گفت: این روند کاهشی از اوایل روز پنجشنبه، ۲۷ آذر آغاز می‌شود و در اوایل روزهای شنبه و یکشنبه(۲۹ و ۳۰ آذر) بیشترین کاهش دما را خواهیم داشت، بگونه‌ای که پایین‌ترین حداقل دما در اوایل این دو روز رخ می‌دهد.

وی حداقل دمای هوای شهر کرمانشاه در اوایل روز چهارشنبه، ۲۶ آذر را یک درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و افزود: ممکن است حداقل دمای هوای کرمانشاه در اوایل روز یکشنبه آینده، به چهار درجه سانتی‌گراد زیر صفر برسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نواحی سردسیر استان نیز حداقل دمای شش تا هفت درجه سانتی‌گراد زیر صفر برای بامداد روزهای شنبه و یکشنبه دور از انتظار نیست.

قاسمی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، حداقل دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه آتی نسبت به اوایل امروز(چهارشنبه، ۲۶ آذر) بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد، بسته به نقاط مختلف استان، کاهش خواهد داشت.

وی از روند افزایشی حداقل دمای هوا از بامداد روز دوشنبه، اول دی خبر داد و یادآور شد: این میزان از کاهش دما برای این ایام از سال طبیعی و قابل انتظار است.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کرمانشاه درباره چشم‌انداز شرایط جوی در روزهای آتی نیز عنوان کرد: هوای استان همچنان تا ظهر فردا، ابری، در بعضی ساعات با وزش باد و رگبارهای پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود که احتمال بارش در نیمه شرقی و نواحی جنوبی استان بیشتر به نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: کاهش دما  طی ساعاتی از امشب تا صبح جمعه، شرایط را برای تشکیل مه، بخصوص در مناطق مرطوب و کوهستانی فراهم خواهد کرد.

