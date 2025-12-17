امداد گران چهارمحال و بختیاری به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت منطقه سجو امداد رسانی کردند

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر وقوع حادثه و گرفتار شدن یک مصدوم در بخش بازفت، منطقه سجو دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی شامل یک تیم از شعبه شهرستان کوهرنگ و یک تیم از پایگاه شهدای بازفت به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی، موفق شدند وی را پس از ۸ ساعت عملیات سخت امدادی از محل حادثه منتقل و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل نیروهای اورژانس دهند.

