خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امداد گران چهارمحال و بختیاری به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت منطقه سجو امداد رسانی کردند

امداد گران چهارمحال و بختیاری به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت منطقه سجو امداد رسانی کردند
کد خبر : 1729021
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت، منطقه سجو و انتقال وی پس از ۸ ساعت عملیات خبر داد.

 به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر وقوع حادثه و گرفتار شدن یک مصدوم در بخش بازفت، منطقه سجو دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی شامل یک تیم از شعبه شهرستان کوهرنگ و یک تیم از پایگاه شهدای بازفت به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی، موفق شدند وی را پس از ۸ ساعت عملیات سخت امدادی از محل حادثه منتقل و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل نیروهای اورژانس دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری