امداد گران چهارمحال و بختیاری به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت منطقه سجو امداد رسانی کردند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به یک مصدوم حادثه دیده در بخش بازفت، منطقه سجو و انتقال وی پس از ۸ ساعت عملیات خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر وقوع حادثه و گرفتار شدن یک مصدوم در بخش بازفت، منطقه سجو دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی شامل یک تیم از شعبه شهرستان کوهرنگ و یک تیم از پایگاه شهدای بازفت به محل حادثه اعزام شدند.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات لازم پیشبیمارستانی، موفق شدند وی را پس از ۸ ساعت عملیات سخت امدادی از محل حادثه منتقل و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل نیروهای اورژانس دهند.