خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس چهارمحال و بختیاری در نوبت بعدظهر غیر حضوری شدند

مدارس چهارمحال و بختیاری در نوبت بعدظهر غیر حضوری شدند
کد خبر : 1729012
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری اعلام کرد، با توجه به نظر ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف و لغزندگی معابر فعالیت آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سراسر استان غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اعلام نظر ستاد مدیریت بحران استان مدیران محترم مدارس در نوبت صبح نیز می‌توانند با هماهنگی اولیاء و سرویس مدارس نسبت به اتمام فعالیت آموزشی اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، حضور عوامل اجرایی نوبت صبح در مدرسه تا پایان وقت آموزشی امروز الزامی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری