مدارس چهارمحال و بختیاری در نوبت بعدظهر غیر حضوری شدند
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری اعلام کرد، با توجه به نظر ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف و لغزندگی معابر فعالیت آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سراسر استان غیر حضوری شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اعلام نظر ستاد مدیریت بحران استان مدیران محترم مدارس در نوبت صبح نیز میتوانند با هماهنگی اولیاء و سرویس مدارس نسبت به اتمام فعالیت آموزشی اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است، حضور عوامل اجرایی نوبت صبح در مدرسه تا پایان وقت آموزشی امروز الزامی است.