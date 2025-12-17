مدارس چهارمحال و بختیاری در نوبت بعدظهر غیر حضوری شدند

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اعلام نظر ستاد مدیریت بحران استان مدیران محترم مدارس در نوبت صبح نیز می‌توانند با هماهنگی اولیاء و سرویس مدارس نسبت به اتمام فعالیت آموزشی اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، حضور عوامل اجرایی نوبت صبح در مدرسه تا پایان وقت آموزشی امروز الزامی است.

