کنترل قیمت‌ها در آستانه یلدا؛ توزیع میوه و خشکبار در هفت نقطه یزد

فرماندار یزد از اجرای طرح تنظیم بازار شب یلدا خبر داد و گفت: میوه و خشکبار ویژه این مناسبت از امروز تا سوم دی‌ماه با نرخ مصوب در بیش از هفت نقطه شهر یزد عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا از یزد، در آستانه شب یلدا و با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام پرمصرف این ایام، طرح تنظیم بازار میوه و خشکبار در شهر یزد آغاز شده است.

محمدجواد آقایی فرماندار یزد با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اصناف، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اظهار کرد: این جلسات منجر به برنامه‌ریزی و اجرای طرحی شد که بر اساس آن، بیش از هفت نقطه در سطح شهر به‌عنوان مراکز عرضه مستقیم میوه و خشکبار شب یلدا تعیین شده است.

وی افزود: اقلام عرضه‌شده در این مراکز با کیفیت مناسب و قیمتی پایین‌تر از نرخ معمول بازار در قالب بسته‌های مشخص در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و توزیع این محصولات تا سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

فرماندار یزد با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این طرح بر دو مؤلفه قیمت و کیفیت است، تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، حمایت از معیشت خانوارها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به شب یلداست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مراکز عرضه عمدتاً در محلات پرجمعیت شهر جانمایی شده‌اند و اطلاعات مربوط به محل استقرار این مراکز از طریق فضای مجازی و رسانه‌های محلی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

در پایان تأکید شد که نظارت بر روند توزیع و قیمت‌گذاری اقلام یلدایی در طول اجرای طرح ادامه دارد.

هم‌زمان با اجرای این طرح، دستگاه‌های نظارتی شهرستان یزد مسئولیت پایش مستمر روند توزیع و قیمت‌گذاری اقلام یلدایی را بر عهده دارند تا از رعایت نرخ‌های مصوب، کیفیت کالاها و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی اطمینان حاصل شود.

تداوم نظارت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و افزایش اعتماد شهروندان در روزهای منتهی به شب یلدا داشته باشد.

