به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر استان همدان، علی سنجربگی اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری و درصورت ضرورت سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند، اکنون تمامی پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت بین شهری و مراکز شعب استان همدان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان همدان با بیان اینکه مردم با تیم‌های امدادی همکاری و همدلی لازم را داشته باشند گفت: مردم استان در این شرایط جوی از اسکان و توقف در حریم رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کنند.وی گفت: هموطنان گرامی در صورت نیاز به امدادرسانی با سامانه تلفنی ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل کنند.

