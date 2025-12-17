خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1728982
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان همدان از آماده باش کامل نیروهای عملیاتی با توجه فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر استان همدان، علی سنجربگی اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری و درصورت ضرورت سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند، اکنون تمامی پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت بین شهری و مراکز شعب استان همدان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان همدان با بیان اینکه مردم با تیم‌های امدادی همکاری و همدلی لازم را داشته باشند گفت: مردم استان در این شرایط جوی از اسکان و توقف در حریم رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کنند.وی گفت: هموطنان گرامی در صورت نیاز به امدادرسانی با سامانه تلفنی ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل کنند.

 

