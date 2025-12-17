بارش برف مدارس همدان را تعطیل کرد
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر عمومی، تمام مقاطع تحصیلی در نواحی ۱ و ۲ همدان، ملایر، سامن و جوکار در نوبت بعدازظهر امروز غیرحضوری و آموزشها به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد صورت میگیرد.
