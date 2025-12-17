اجرای ۱۲۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محورهای کوهستانی همدان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان از تداوم بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنههای استان خبر داد و گفت: یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر باند برفروبی در راهها اجرا شده است.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشیخرم از تداوم بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنههای این استان خبر داد و افزود: از اواخر شامگاه ۲۵ آذرماه تا ساعت ۷ صبح ۲۶ آذرماه یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر باند برفروبی در سطح راههای استان همدان اجرا شده است.
وی گفت: بارش برف در گردنههای اسدآباد همراه با مه، گردنه گرمک رزن همراه با کولاک، گردنه سوباشی کبودرآهنگ و گردنه حیران در محور قهاوند ـ مرادبلاغی ادامه دارد و در برخی از این محورها شدت بارشها بیشتر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان با بیان اینکه بیشترین میزان بارشها مربوط به شهرستانهای شمالی استان همدان است، افزود: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی تا پایان هفته جاری در استان فعال خواهد بود.
وی با اشاره به آمادگی کامل عوامل راهداری برای اجرای طرح زمستانی تصریح کرد: در طرح راهداری زمستانی امسال، ۵۵۷ نفر نیروی راهدار با بهرهگیری از ۴۰۷ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در قالب ۳۵ باب راهدارخانه و در ۴۵ گردنه برفگیر استان مستقر هستند
پرورشیخرم با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از هموطنان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور مطلع شوند و تجهیزات و ملزومات زمستانی را به همراه داشته باشند.