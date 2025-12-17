۳ نفر در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شد
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از محلات اردبیل ۳نفر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتفال یافت.
به گزارش ایلنا، روزبه مقدم با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۶/۴۸ دقیقه روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر مسمومیت ۳ نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات اردبیل بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مسمومیت شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله یک دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل منتقل شدند.