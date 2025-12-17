خبرگزاری کار ایران
۳ نفر در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از محلات اردبیل ۳نفر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتفال یافت.

به گزارش ایلنا،  روزبه مقدم با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۶/۴۸ دقیقه روز  چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر مسمومیت ۳ نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات اردبیل بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مسمومیت شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله یک دستگاه آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل منتقل شدند.

