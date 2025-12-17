برف مدارس شیفت بعدازظهر را در اردبیل به تعطیلی کشاند
روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیت های آموزشی « بعد از ظهر » مدارس در روز چهارشنبه اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر و لاهرود کلیه دوره های تحصیلی ، فعالیت های آموزشی در «نوبت بعد از ظهر » بصورت غیر حضوری بوده و در بستر « شاد » انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.