برف مدارس شیفت بعدازظهر را در اردبیل به تعطیلی کشاند

برف مدارس شیفت بعدازظهر را در اردبیل به تعطیلی کشاند
روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیت های آموزشی « بعد از ظهر » مدارس در روز چهارشنبه اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا،  به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر و لاهرود کلیه دوره های تحصیلی ، فعالیت های آموزشی در «نوبت بعد از ظهر » بصورت غیر حضوری بوده و در بستر « شاد » انجام خواهد شد.

 لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

