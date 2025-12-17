مدارس نوبت صبح برخی مناطق استان اردبیل تعطیل شد
ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیهای از تعطیلی مدارس نوبت صبح در پنج شهرستان در پی بارش برف و برودت هوا خبر داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز چهارشنبه ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل آمده است: به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل، نمین، سرعین و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگینشهر و خلخال کودکستانها دوره ابتدایی و متوسطه اول و در لاهرود و ارشق تمام دورههای تحصیلی تعطیل است.
در بخش دیگری از اطلاعیه آموزش و پرورش اردبیل آمده است: کودکستانها و مدارس ابتدایی شهری و همه دورههای مدارس روستایی در نیر هم تعطیل است و در گرمی کودکستانها و مدارس ابتدایی غیرحضوری بوده و فعالیت مدارس دوره اول و دوم متوسطه روستایی با یک ساعت تاخیر آغاز میشود.
بر اساس اطلاعیه مورد اشاره و در پی تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، تمام مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
فعالیتهای آموزشی مدارسی که تعطیل هستند، به صورت غیرحضوری و در بستر نرمافزار شاد انجام خواهد شد.
بارش نخستین برف پاییزی از روز گذشته نقاط مختلف استان اردبیل را سفیدپوش کرده است.