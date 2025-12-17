خبرگزاری کار ایران
بارش ۳۰ سانتی متر برف در ارتفاعات گیلان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از بارش برف در کوهستان‌های گیلان خبر داد و گفت: در محور بلوردکان به خصیل دشت ۳۰ سانتی متر برف بر زمین نشسته است.

به گزارش ایلنا از رشت، فریبرز مرادی گفت: با ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، بارش برف از دیروز در ارتفاعات و کوهستان‌های این استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در حال حاضر در محور‌های دیلمان، شوک به ملکوت، اسالم به خلخال، لات محله و حشمت آباد ۱۰ سانتی متر، آبی نام ۱۵ سانتی متر، پونل به خلخال ۲۰ سانتی متر، گیلوان ۲۵ سانتی متر و بلودکان به خصیل دشت ۳۰ سانتی متر برف بر زمین نشسته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه در حال حاضر راه زندانه در محور پونل به خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود است گفت: ترافیک در سایر محور‌های مواصلاتی استان گیلان در جریان است.

فریبرز مرادی به هموطنان توصیه کرد با توجه به بارش برف در محور‌های کوهستانی استان، ضمن رعایت موارد ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ، از تردد غیرضروری در محور‌های برفگیر خودداری کنند.

 

