قدرت اله عابدی به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان منصوب شد
مراسم تکریم و معارفه در سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان با حضور پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع. استانداری، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش ایلنای گلستان، امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه در جلسه تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان در گرگان گفت: براساس نظام نوین درآمد، هزینه، امکان تخصیص منابع به هر استان تا ۳ برابر درآمد آن استان، متناسب با ظرفیتها، فراهم است.
قدرت الله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان گفت: پذیرش مسئولیتهای مدیریتی در شرایط کنونی، نشانه تعهد به خدمت است و این مسیر تنها با همدلی، شجاعت مدیریتی و استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی قابل ادامه خواهد بود. تمرکز بر افزایش درآمدهای عمومی استان، تقویت زیرساختهای صنعتی و بهرهگیری هدفمند از منابع محدود، از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
در این جلسه، قدرتالله عابدی به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان معرفی و از خدمات علیرضا نورانی رئیس پیشین قدردانی شد.