خبرگزاری کار ایران
فرم انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۳۳۲ قلم شیء تاریخی در شهرستان دلفان

فرمانده انتظامی لرستان از کشف بیش از ۳۰۰ قلم شیء تاریخی متعلق به دوره‌های پیش و پس از اسلام در شهرستان دلفان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اشراف اطلاعاتی، از فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای عتیقه مطلع شده و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و در جریان بازرسی از منزل متهم، موفق شدند تعداد ۳۳۲ قلم شیء تاریخی به‌همراه یک دستگاه فلزیاب را کشف کنند. 

این مقام ارشد انتظامی استان لرستان تصریح کرد: بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، اشیای مکشوفه از جنس (برنز، گل، سنگ، نقره، استخوان و شیشه) بوده و به دوره‌های هزاره اول پیش از میلاد، دوران اسلامی و پیش از اسلام تعلق دارد. 

سردار «هاشمی‌فر» خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد. 

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان با هشدار جدی به قاچاقچیان و غارتگران میراث فرهنگی کشور تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و برخورد قاطع قانونی، هرگونه اقدام در جهت تاراج سرمایه‌های ملی را با جدیت پیگیری و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

