کشف ۳۳۲ قلم شیء تاریخی در شهرستان دلفان

به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اشراف اطلاعاتی، از فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای عتیقه مطلع شده و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و در جریان بازرسی از منزل متهم، موفق شدند تعداد ۳۳۲ قلم شیء تاریخی به‌همراه یک دستگاه فلزیاب را کشف کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان لرستان تصریح کرد: بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، اشیای مکشوفه از جنس (برنز، گل، سنگ، نقره، استخوان و شیشه) بوده و به دوره‌های هزاره اول پیش از میلاد، دوران اسلامی و پیش از اسلام تعلق دارد.

سردار «هاشمی‌فر» خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان با هشدار جدی به قاچاقچیان و غارتگران میراث فرهنگی کشور تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و برخورد قاطع قانونی، هرگونه اقدام در جهت تاراج سرمایه‌های ملی را با جدیت پیگیری و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/