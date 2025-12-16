دختر ۹ ساله هرمزگانی در سیلاب غرق شد

به گزارش ایلنا، طیب درسار شامگاه سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد:۲ دختر پنج و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، به داخل سیلاب سقوط کردند.

وی بیان کرد: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک پنج ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما سیلاب دختر ۹ ساله را با خود برد.

دهیار روستای کروئیه بخش رویدر بندرخمیر هرمزگان اظهار کرد: به دنبال وقوع این حادثه گروه های هلال احمر به محل اعزام تا عملیات جست‌وجو را انجام دهند.

هشدار سطح قرمز هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج دوم بارندگی‌ها، از اواخر شب گذشته از سمت غرب استان آغاز شده و طی امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.

