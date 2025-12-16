به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان، به تشریح آخرین وضعیت محورهای ارتباطی این استان اشاره داشته و افزود: در پی بارندگی‌های اخیر و طغیان رودخانه‌های اصلی استان هرمزگان، محور قدیم گچین از محدوده پاسگاه منبع آب تا گچین پایین به صورت 2 طرفه مسدود شده است.

وی به انسداد دیگر محورهای مواصلاتی استان هرمزگان اشاره کرده و ادامه داد: همچنین محور بندر خمیر - پایانه بار که در مسیر رودخانه قرار دارد، به طور موقت مسدود شده و تردد خودروها از مسیر برگشت در حال انجام است. این محدودیت‌ها تا فروکش کردن حجم روان‌آب‌ها و ایمن‌سازی مسیرها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به استمرار فعالیت سامانه بارشی در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین پایش مستمر محورهای مواصلاتی به ویژه در مناطق در معرض سیلاب در حال انجام است.

حسن‌زاده به ارائه گزارشی از وضعیت عمومی بارش‌ها در استان هرمزگان پرداخته و در این خصوص تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی ثبت شده در این استان مربوط به بندر کنگ با حدود 106 میلی‌متر بوده است. همچنین جزیره قشم، پارسیان و بندرعباس نیز بارش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، از عبور در مسیرهای مسدود، حاشیه رودخانه‌ها و آب‌نماها با جدیت خودداری کنند. همچنین تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های رسمی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان را به صورت مستمر پیگیری کنند.

