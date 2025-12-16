فرماندار شهرستان کرمان:
در پی بارش برف؛ ساکنان 3 روستای زیر 10 خانوار در کرمان تخلیه شدند / مسدودن شدن جاده راین به ساردوییه
فرماندار شهرستان کرمان به بارش نزولات جوی در تمامی مناطق و بخشهای این شهرستان اشاره کرده و گفت: در پی بارش برف 3 روستای کم جمعیت بخش راین از توابع این شهرستان به منظور پیشگیری از مسدود شدن راههای ارتباطی این روستاها تخلیه شدند.
به گزارش ایلنا، حبیباله خنجری افزود: این روستاها در بیشتر مواقع در فصول سرد سال تخلیه می شدند اما در سال جاری 4 تا 5 خانوار ساکن داشتند. همچنین بارش برف موجب مسدود شدن جاده راین به سمت ساردوییه شده و در حال حاضر تردد در این مسیر انجام نمیشود.
وی به حضور مدیر حوزه بحران استان کرمان و بخشدار منطقه در مسیر این روستاها اشاره کرده و ادامه داد: از ساعاتی پیش مدیرکل مدیریت بحران استانداری و بخشدار راین، در جاده راین به ساردوییه و سربیژن حضور یافته و تا زمان باز شدن مسیر در این منطقه مستقر هستند.
فرماندار شهرستان کرمان اظهار داشت: از ساعاتی پیش بارش برف سمت سیرچ آغاز شده و در صورت ادامهدار بودن احتمال مسدود شدن جاده سیرچ به کرمان از دوراهی ماهان وجود دارد. سایر راهها از جمله جاده کوهپایه با وجود بارش نزولات جوی باز هستند و هنوز مشکلی در این زمینه اعلام نشده است.
خنجری تصریح کرد: هنوز خسارت ناشی از بارش برف و باران در جادهها و محورهای مواصلاتی مناطق شهرستان کرمان اعلام نشده است. در این راستا نیروهای راهداری در مناطق مختلف حضور دارند و دستگاههای امدادی نیز در حالت آمادهباش کامل هستند.
وی بر پرهیز از سفرهای غیرضروری و توقف نکردن در اطراف رودخانهها و مسیلها تأکید کرده و بیان داشت: شهروندان باید از سفرهای غیرضروری با جدیت خودداری کنند. همچنین از کوهنوردان درخواست میشود در بازه زمانی چند روز آینده از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.
فرماندار شهرستان کرمان به وضعیت بارشهای برف و باران در مناطق مختلف این شهرستان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: بارش نزولات جوی از شب گذشته و به طور پیوسته از صبح امروز در کرمان آغاز شده و روند بارشها همچنان ادامه دارد.