مدیرکل راهداری استان خبر داد:
برفی بودن جادههای استان خراسان رضوی تا 29 آذر ماه / شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خراسان رضوی از برفی بودن محورهای مواصلاتی این استان تا ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به در پیش بودن بارش برف و کولاک در جادههای این استان تا روز شنبه 29 آذر ماه شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری جادهای خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، جعفر شهامت به تعداد گروههای راهداری زمستانی که در استان خراسان رضوی آمادهباش هستند اشاره داشته و در این رابطه افزود: در پی هشدارهای هواشناسی و احتمال بروز بارشهای سنگین برف، در حال حاضر 75 گروه راهداری زمستانی در جادههای استان آماده خدمت رسانی هستند.
وی به تعداد تیمهای تخصصی که در این شرایط در حال فعالیت هستند اشاره کرده و ادامه داد: تیمهای تخصصی در عملیات نگهداری زمستانی شامل 406 کاربر ماشینآلات، 98 راهدار عملیاتی و 64 نیروی پشتیبانی و تدارکات برای پوشش کامل جادههای استان از جمله در نقاط حساس و برفگیر فعالیت میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خراسان رضوی اظهار داشت: برای اجرای مؤثر عملیات یخزدایی و برفروبی، میزان مصالح مورد نیاز سال جاری 65 هزار تُن برآورد شده است. از این میزان تاکنون 15 هزار تُن در پایگاهها ذخیره شده و همچنین 25 هزار تُن دیگر خریداری و آماده حمل است.
شهامت به هشدارهای صادر شده از سوی هواشناسی اشاره داشته و تصریح کرد: در این راستا هواشناسی استان خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر چهارشنبه 26 آذر ماه تا اواخر روز شنبه هفته آینده 29 آذر ماه هشدار نارنجی صادر کرد. بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به 50 سانتیمتر میرسد.
وی به وضعیت جوی استان خراسان رضوی در بازه زمانی یاد شده اشاره کرده و بیان داشت: وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخزدگی و لغزندگی جادهها، احتمال یخزدگی تاسیسات و شبکههای آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری از مخاطرات بارشهای پیش رو است.