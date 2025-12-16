مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی شد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس عصر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران گفت: همه مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی و ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلو انزا تعطیل خواهند بود و آموزش‌ها از طریق شاد خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلی‌ها شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نخواهد بود.

استاندار گیلان تصریح کرد: روز دوشنبه به دلیل شب یلدا ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.

