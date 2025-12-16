خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی شد

مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی شد
کد خبر : 1728764
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان گفت: همه مقاطع مدارس گیلان فردا چهارشنبه و مقطع ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شیوع آنفلوانزا مجازی شد.

به گزارش  ایلنا از رشت، هادی حق شناس عصر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران گفت: همه مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی و ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلو انزا تعطیل خواهند بود و آموزش‌ها از طریق شاد خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلی‌ها شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نخواهد بود.

استاندار گیلان تصریح کرد: روز دوشنبه به دلیل شب یلدا ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری