مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی شد
استاندار گیلان گفت: همه مقاطع مدارس گیلان فردا چهارشنبه و مقطع ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شیوع آنفلوانزا مجازی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس عصر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران گفت: همه مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی و ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلو انزا تعطیل خواهند بود و آموزشها از طریق شاد خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلیها شامل دانشگاهها و مراکز آموزشی نخواهد بود.
استاندار گیلان تصریح کرد: روز دوشنبه به دلیل شب یلدا ادارات نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.