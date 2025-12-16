خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان خبر داد:

آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین دوره جشنواره ملی امتنان در استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین دوره جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه‌های کار و کارگران نخبه در این استان اشاره کرده و گفت: این فرآیند از دوشنبه 17 آذر ماه آغاز شده و تا 18 دی ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران، افزود: جشنواره امتنان با هدف ترویج فرهنگ کار، شناسایی و حمایت از نیروی کار خلاق، مبتکر و نخبه برگزار می‌شود و بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های انسانی در حوزه‌های تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد.

وی به رویکردهای برگزاری جشنواره امتنان اشاره کرده و ادامه داد: این جشنواره در راستای اجرای ماده 195 قانون کار و با رویکرد تقویت فرهنگ تلاش، نوآوری و صیانت از نیروی کار برگزار می‌شود و از جمله رویدادهای شاخص ملی در حوزه کار و کارگری به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: اهداف این جشنواره هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از تولید و نخبگان کارگری است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، انگیزه و خلاقیت در محیط‌های کاری ایفا کند.

احمدی بر جایگاه استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری کشور تأکید داشته و تصریح کرد: انتظار می‌رود این استان در فرایند شناسایی و معرفی کارگران و گروه‌های کار نمونه، در قالب جشنواره امتنان مشارکتی فعال و گسترده داشته باشد.

وی مشارکت مدیران واحدهای مختلف در جشنواره امتنان را ضروری دانسته و بیان داشت: از مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی خدماتی و تعاونی درخواست می‌شود با همکاری و مشارکت مؤثر، نسبت به شناسایی و ثبت‌نام کارگران و گروه‌های کار واجد شرایط در اسرع وقت اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به http://markazi.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

