خبرگزاری کار ایران
پژوهش و سرمایه‌گذاری در تحقیق بالاترین بازده اقتصادی را دارد / تقسیم فعالیت‌های ملی در حوزه آبریزها به دانشگاه‌ها واگذار شد

سخنگوی دولت گفت: پژوهش و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بالاترین بازده اقتصادی را دارد و ارتباط جامعه با دانشگاه می‌تواند مسائل کشور را حل کند. اگر بازده سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها حدود 30 درصد باشد، در تحقیق و توسعه، این بازده به 3000 درصد می‌رسد و همین دلیل توجه کشورها به سرمایه‌گذاری در پژوهش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به استان مرکزی و در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی که در دانشگاه اراک برگزار شد، افزود: تقسیم فعالیت‌های ملی در حوزه آبریزها به دانشگاه‌ها واگذار شده و این موضوع نشان می‌دهد پژوهش باید در خدمت حل مسائل جامعه باشد.

وی به اهمیت پژوهش اشاره کرده و ادامه داد: پژوهش تنها به عرصه‌های علمی محدود نمی‌شود، بلکه باید در وجود خود نیز پژوهش کنیم و ارزش‌های درونی را بشناسیم و پاس بداریم. پژوهش فرآیندی است که هم واقعیت را می‌شناسد یا حق را، و در علوم پایه می‌تواند به راهکارهای کاربردی برای جامعه منجر شود.

سخنگوی دولت از توسعه زیرساخت‌های علمی در دانشگاه اراک ابراز خرسندی کرده و اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی نمونه‌ای موفق در کشور است. ساختار جدید این دانشگاه و فضاهای آموزشی و آمفی‌تئاتر آن نشان‌دهنده توجه جدی استان مرکزی به حوزه علم و فناوری است و این موضوع مایه افتخار است.

توسعه فناوری‌های نوظهور مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی نیز در این مراسم به استفاده از فناوری‌های نوظهور در فرایندهای مدیریتی اشاره کرده و گفت: توسعه فناوری‌های نوظهور مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان یکی از حوزه‌های پیشران این استان در تمامی ابعاد در دستور کار قرار گرفته است.

علی میرزایی افزود: دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی رسالت تاریخی دارند تا استعدادهای نسل آینده را پرورش دهند و نقش استان مرکزی در توسعه علمی کشور همچنان برجسته باقی بماند. اعتقاد داریم که اداره استان باید در یک فضای علمی و پژوهشی صورت گیرد و این مسیر آینده توسعه استان را تضمین خواهد کرد.

وی از پروفسور بهاروند و دکتر شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان، به عنوان نمونه‌های بارز خودباوری ملی یاد کرد و ادامه داد: استان مرکزی با داشتن یک چهارم مفاخر ایران زمین، همواره نقش تاریخی در پرورش دانشمندان و فرهیختگان کشور ایفا کرده است و در راستای خودباوری گام برداشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی به ساختار اجتماعی استان اشاره کرده و اظهار داشت: نظام طبقاتی این خطه به شکلی بوده که بسیاری از فرزندان طبقات متوسط و عامه مردم توانسته‌اند استعدادهای ذاتی خود را بروز دهند و به جایگاه‌های علمی و مدیریتی برسند.

