قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز اندکی کاهش یافته و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۹ هزار تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد.