به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۹ هزار تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

