به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس امروز (سه‌شنبه) در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در شهر چاف و چمخاله لنگرود، اصل شورا را یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی خواند و افزود: این اصل با هدف تقویت مردم‌سالاری و واگذاری امور به مردم، از جمله در قالب شوراها، و همچنین مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها طراحی شده است.

وی با اشاره به نقش آموزه‌های قرآنی درباره شوراها در دیدگاه‌های فقه هایی همچون مرحوم آیت‌الله طالقانی تصریح کرد: تأکید بر مشارکت مردم و مدیریت جامعه بر اساس اصول حکمرانی مردم‌محور، زمینه شکل‌گیری نهاد شورا در قانون اساسی را فراهم کرده است.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به برخی ضعف‌ها در اجرا گفت: این مسائل نباید موجب تردید در اصل شورا شود؛ چرا که فلسفه شکل‌گیری این نهاد کاملاً هوشمندانه و متناسب با حکمرانی مردم‌محور است.

حق شناس همچنین به ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور در حوزه منابع طبیعی، جمعیت، گردشگری، ترانزیت و معادن اشاره کرد و افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان با چالش‌هایی مانند تورم و عقب‌ماندگی در برخی شهرها مواجه هستیم و توجه به ارتقای زیرساخت‌ها، تخصیص بودجه‌های هدفمند و حمایت‌های ویژه می‌تواند راهگشای توسعه باشد.

وی در پایان بر ضرورت اصلاح نگاه به سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری صرفاً شامل پول نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب، اعتماد و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها نیز در این مفهوم جای می‌گیرد.

انتهای پیام/