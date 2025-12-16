دستگیری مأمور قلابی با ۱۴فقره سابقه جعل عناوین و غصب مشاغل در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «عیسی روشن قلب» با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم، اظهارداشت؛ یکی از موضوعاتی که پلیس همواره نسبت به آن تأکید دارد، درخواست کارت شناسایی معتبر از افرادی است که تحت عنوان مأمور ارگان‌های دولتی به شهروندان مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شخصی تحت عنوان مأمور یکی از ارگان‌های دولتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی، نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می‌نماید، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه پس از بررسی‌های صورت گرفته، صحت موضوع محرز و با اقدامات فنی مأموران کلانتری۱۱، متهم مورد نظر حین ارتکاب به جرم در محدوده بلوار شیون فومنی شهر رشت، شناسایی و دستگیر شد، افزود: یک دستگاه بی‌سیم، کارت شناسایی جعلی، یک قبضه سلاح سرد از این فرد کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این فرد دارای ۱۴فقره سوابقی نظیر جعل عنوان، غصب شغل و سرقت می‌باشد و تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر شکات احتمالی این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: متهم ۳۱ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و روانه زندان شد.

سرهنگ روشن قلب در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس از آن‌ها خواست در صورت مواجهه با افرادی که خود را مامور ارگان‌های دولتی معرفی می‌کنند، قبل از پاسخگویی نسبت به رویت کارت شناسایی این افراد اقدام و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/