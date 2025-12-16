کارگروه ویژه بررسی ۳ قتل اخیر در فارس تشکیل شد

به گزارش ایلنا، در پی وقوع سه حادثه قتل در روزهای اخیر در شهرهای شیراز، فیروزآباد و فسا، رئیس کل دادگستری استان فارس دستورات قضایی جدیدی را به منظور بررسی ویژه این پرونده‌ها و دقت در فرایند تحقیقات و تکمیل پرونده ها در اسرع وقت صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به اینکه وقوع قتل های اخیر در سه شهر استان نشان از پایین بودن آستانه تحمل جامعه است گفت: رصد دقیق و متمرکز این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بررسی علل اجتماعی آن در دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد.

وی بررسی ریشه‌ای و تقویت اقدامات پیشگیرانه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: رسیدگی به پرونده قتل یک هموطن بلوچ در شیراز با نظارت ویژه سرپرست دادسرای جنایی شیراز و اقدامات میدانی بازپرس ویژه قتل شیراز در حال انجام است.

رئیس شورای قضایی استان فارس افزود: نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد درگیری منجر به قتل در نزدیکی ارگ کریم خان در شیراز لحظه ای و فاقد تصمیم قبلی و ناشی از مشاجره لفظی بود است.

وی گفت: اظهار نظر های فاقد اعتبار و احساسی افراد تنها مسیر تحقیقات و رسیدگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به وقوع قتل دیگری در شهرستان فیروزآباد در پی درگیری دو برادر گفت: وقوع این قتل نیز در پی اختلاف خانوادگی رخ داده که این پرونده نیز پس از دستگیری قاتل در حال رسیدگی اولیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه وقوع قتل دیگر در نزدیکی دادگستری شهرستان فسا را تایید کرد و افزود: آنچه در تحقیقات اولیه در این خصوص محرز شده است اختلاف شدید این افراد بوده است که در پرونده جریانی دیگری قاتل در جایگاه شاکی و مقتول به عنوان متهم در دادگستری شهرستان فسا در حال رسیدگی است.

مدیر ارشد قضایی استان فارس همچنین به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس دستور داد تا علاوه بر تحلیلهای اجتماعی از وقوع قتل در برخی مناطق استان طرح افزایش آستانه تحمل شهروندان ، افزایش مهارتهای حل تعارض و تقویت مکانیسم های میانجیگری مؤثر محلی را اجرایی کند.

