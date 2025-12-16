مدیرکل صمت البرز خبر داد:
البرز، دومین قطب پوشاک کشور پس از تهران/نگاه راهبردی؛ از نخ و ماشینآلات تا صادرات بینالمللی
در همایش بانوان کارآفرین حوزه پوشاک استان البرز، دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک، از نقش تعیینکننده بانوان در توسعه اقتصادی استان، تکمیل زنجیره ارزش و مقابله با قاچاق کالا تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به حضور گسترده بانوان فعال در حوزه پوشاک، این قشر را از ارکان اصلی اقتصاد صنفی استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از سه هزار واحد صنفی فعال پوشاک در استان توسط بانوان اداره میشود؛ زنانی که بدون هیاهوی رسانهای، چرخ تولید، اشتغال و برندآفرینی را به حرکت درآوردهاند.
انصاری با تشریح جایگاه استان البرز در نقشه صنعتی کشور اظهار کرد: البرز پس از تهران، بیشترین تعداد واحدهای صنفی و صنعتی فعال در حوزه نساجی و پوشاک را داراست و به همین دلیل، به عنوان استان پایلوت توسعه زنجیره ارزش نساجی و پوشاک به وزارت کشور و وزارت صمت معرفی شده است.
به گفته وی، از سال گذشته «پوشاک» بهصورت رسمی به عنوان یک زنجیره ارزش راهبردی در کنار صنعت نساجی در برنامههای توسعهای استان قرار گرفته است.
مدیرکل صمت البرز تأکید کرد: نگاه استان به صنعت پوشاک، نگاهی سطحی یا مقطعی نیست، بلکه تمام حلقههای زنجیره ارزش از ریسندگی، ماشینسازی، منابع انسانی، واردات مواد اولیه، چاپ پارچه تا صادرات، بهصورت مستمر رصد و پایش میشود.
وی از راهاندازی نخستین واحد ریسندگی استان و در آستانه بهرهبرداری قرار گرفتن دومین کارخانه خبر داد و افزود: با تکمیل این زنجیره، وابستگی به واردات کاهش یافته و مزیت رقابتی استان تقویت خواهد شد.
انصاری با اشاره به نقش تولیدکنندگان استان در بازارهای داخلی و خارجی گفت: بسیاری از برندهای معتبر پوشاک که امروز در فروشگاههای بزرگ کشور، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی ترکیه عرضه میشوند، محصول کارگاهها و واحدهای تولیدی استان البرز هستند؛ موضوعی که کمتر در رسانهها بازتاب یافته اما در عمل، یک دستاورد ملی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت گسترده واحدهای صنفی پوشاک در استان، نقش مهمی در کاهش واردات بیکیفیت و قاچاق ایفا کرده و استان البرز در سال گذشته عملکرد موفقتری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا نسبت به سنوات قبل داشته است.
تسهیلات مالی؛ از بنمدیرکل صمت استان البرز با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: این تفاهمنامه با محوریت زنجیرههای ارزش استان، بهویژه پوشاک، منعقد شده و امکان تأمین مالی واحدهای صنفی و تولیدی را فراهم کرده است.
وی همچنین از پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته و هدفگذاری پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، بهویژه در حوزه مشاغل خانگی خبر داد.
انصاری با اشاره به اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: در کنار تسهیلات، مشکلات مربوط به بیمه، مالیات و سایر دستگاههای اجرایی نیز در این ستاد بررسی و مصوبات آن برای دستگاهها لازمالاجراست. فعالان صنفی میتوانند مسائل خود را از مسیر اتحادیهها و اتاق اصناف پیگیری کنند.
در این همایش، مدیرکل صمت استان البرز ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور خانم عزتفر، همسر شهید والامقام علیرضا رحیمی، تقدیر کرد و یاد و نام شهدا را سرمایه معنوی توسعه کشور دانست.
در پایان انصاری از برگزاری نشست اختصاصی با مسئولان اتحادیه پوشاک استان در قالب «سهشنبههای تشکلمحور» خبر داد و تأکید کرد: توسعه پایدار استان بدون همراهی بخش خصوصی و تشکلهای صنفی ممکن نیست.