یاسر کریم پور از صدور مجوز تردد ویژه خبرنگاران خبر داد و افزود: با توجه به اجرای طرح زوج و فرد در شهر ارومیه ، مجوز تردد ویژه خبرنگاران رسمی شهر ارومیه با پیگیری های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه صادر می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع رویدادها گفت: صدور این مجوز با هدف تسهیل تردد خبرنگاران، کاهش محدودیت‌های ترافیکی پیش‌روی آنان در انجام مأموریت‌های حرفه‌ای و حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد تا خبرنگاران بتوانند بدون وقفه، رویدادها و برنامه‌های مدیریت شهری را پوشش دهند.

کریم‌پور ادامه داد: این اقدام در چارچوب مدیریت هوشمند ترافیک و با در نظر گرفتن ضرورت‌ و حساسیت شغلی خبرنگاران اجرا می‌شود و تلاش شده است ضمن رعایت الزامات طرح زوج و فرد، همکاری لازم با جامعه رسانه‌ای نیز به عمل آید.

وی تصریح کرد: تعامل سازنده با رسانه‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای فعالیت حرفه‌ای آنان، از اولویت‌های مدیریت شهری بوده و صدور مجوز تردد خبرنگاران می‌تواند گام مؤثری در ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، افزایش شفافیت و تقویت ارتباط میان شهروندان و مجموعه شهرداری ارومیه باشد.

سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: خبرنگاران رسانه‌های رسمی و مورد تایید نهادهای متولی حوزه مطبوعات و فضای مجازی می‌توانند جهت تکمیل فرم‌های مربوطه و دریافت مجوز تردد در محدوده طرح زوج و فرد به اداره اطلاع رسانی و امور بین‌الملل شهرداری مرکزی مراجعه کنند.

