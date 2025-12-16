خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجوز تردد ترافیکی ویژه خبرنگاران صادر می‌شود

مجوز تردد ترافیکی ویژه خبرنگاران صادر می‌شود
کد خبر : 1728655
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه از صدور مجوز تردد ترافیکی ویژه خبرنگاران در ارومیه خبرداد.

به گزارش ایلنا، یاسر کریم پور از صدور مجوز تردد ویژه خبرنگاران خبر داد و افزود: با توجه به اجرای طرح زوج و فرد در شهر ارومیه  ، مجوز تردد ویژه خبرنگاران رسمی شهر ارومیه با پیگیری های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه صادر می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه  با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع رویدادها گفت: صدور این مجوز با هدف تسهیل تردد خبرنگاران، کاهش محدودیت‌های ترافیکی پیش‌روی آنان در انجام مأموریت‌های حرفه‌ای و حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد تا خبرنگاران بتوانند بدون وقفه، رویدادها و برنامه‌های مدیریت شهری را پوشش دهند.

کریم‌پور ادامه داد: این اقدام در چارچوب مدیریت هوشمند ترافیک و با در نظر گرفتن ضرورت‌ و حساسیت شغلی خبرنگاران اجرا می‌شود و تلاش شده است ضمن رعایت الزامات طرح زوج و فرد، همکاری لازم با جامعه رسانه‌ای نیز به عمل آید.

وی تصریح کرد: تعامل سازنده با رسانه‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای فعالیت حرفه‌ای آنان، از اولویت‌های مدیریت شهری بوده و صدور مجوز تردد خبرنگاران می‌تواند گام مؤثری در ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، افزایش شفافیت و تقویت ارتباط میان شهروندان و مجموعه شهرداری ارومیه باشد.

سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: خبرنگاران رسانه‌های رسمی و مورد تایید نهادهای متولی حوزه مطبوعات و فضای مجازی می‌توانند جهت تکمیل فرم‌های مربوطه و دریافت مجوز تردد در محدوده طرح زوج و فرد به اداره اطلاع رسانی و امور بین‌الملل شهرداری مرکزی مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری