یک‌مسئول خبر داد:

فروش فوق العاده اصناف ویژه شب یلدا در واحدهای صنفی منتخب شیراز
مسئول کمیته برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای اتاق اصناف مرکز استان فارس از فروش فوق العاده اصناف ویژه شب یلدا با برپایی «نمایشگاهی به وسعت ایران» در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا،  علی رهایی در همین خصوص ضمن ارائه توضیحات بیشتر گفت: این نمایشگاه در شیراز همزمان با سراسر کشور از ۲۵ آذر تا ۳دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

مسئول کمیته برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای اتاق اصناف مرکز استان فارس افزود: نمایشگاهی به وسعت ایران» در شیراز با همکاری اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های صنفی منتخب شهرستان شیراز برگزار می گردد که در قالب آن کالاها و خدمات پرتقاضا ویژه شب یلدا( همچون آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه، گل و گیاهان تزئینی و ...) با کیفیت و قیمت مناسب در واحدهای صنفی منتخب عرضه می شود.

وی تصریح کرد: اعضای اتحادیه های صنفی هدف می بایست با هماهنگی و مجوز اتحادیه ها حداکثر تخفیف را به مشتریان ارائه دهند.

