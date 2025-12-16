خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با هدف تنظیم بازار؛

۹۰۰ تن برنج خارجی در قالب رویه کولبری وارد کشور شد

۹۰۰ تن برنج خارجی در قالب رویه کولبری وارد کشور شد
مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی از واردات ۹۰۰ تن برنج خارجی از مرز تمرچین پیرانشهر در قالب رویه جدید کولبری خبر داد و گفت: این محموله با هدف تنظیم بازار برنج در کشور توزیع می شود.

به گزارش  ایلنا، سخاوت خیرخواه  با اشاره به اجرای رویه جدید کولبری از ابتدای مردادماه امسال در شهرستان‌های سردشت، میرآباد و پیرانشهر اظهار کرد: از زمان آغاز این طرح تاکنون، کالاهایی به ارزش ۶۳ میلیون دلار از این مسیر وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه با قانون و رویه جدید کولبری واردات ۸۷ قلم کالا انجام می‌شود، افزود: تاکنون اطلاعات ۶۱ هزار سرپرست خانوار در این سه شهرستان در سامانه مبادلات مرزی ثبت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در رویه جدید کولبری، تمامی سرپرستان خانوار مشمول آئین‌نامه پیشین در شهرستان‌های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد می‌توانند مبادلات مرزی انجام دهند و سهم استان از این محل، واردات سالانه ۴۵۰ میلیون دلار کالا تعیین شده است.

وی ادامه داد: مطابق این قانون، ۶ درصد از ارزش کالاهای وارداتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که تاکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از این محل به حساب خانوارهای مرزنشین این سه شهرستان پرداخت شده است.

