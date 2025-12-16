به گزارش ایلنای گلستان، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از پروژه پارک گردشگری و فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های مهم ایران، گردشگری دریامحور است و در این مسیر، آشوراده را به‌عنوان نقطه آغاز یا پایان مسیر گردشگری دریایی از اشوراده به انزلی و بالعکس تعریف کرده‌ایم. آشوراده به کانون گردشگری دریامحور ایران تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: دیوار گرگان همه ارزش‌های لازم برای ثبت جهانی را در خود دارد و جهت‌گیری نهایی ما، ثبت این اثر در فهرست جهانی است. اقدامات مؤثری در حوزه کاوش و برداشت‌های باستان‌شناسی انجام شده که باید با قدرت ادامه یابد.

وی گفت: گلستان دارای چند پروژه جدی و اساسی در حوزه گردشگری است و این استان در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد. موزه میراث روستایی گلستان که در ۵۰ هکتار از این پارک در حال احداث است و تاکنون ۶ بنای تاریخی روستایی با حفظ اصالت بازآفرینی شده است.

در برنامه‌های این سفر، بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، بررسی پیشرفت پروژه‌های کلیدی مانند موزه بزرگ گلستان و ارزیابی ظرفیت‌های بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی استان پیش‌بینی شده است.

حضور وزیر در آیین افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین از محورهای اصلی این سفر به شمار می‌رود. این جشنواره که از ۲۵ تا ۲۸ آذر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان برگزار می‌شود.

