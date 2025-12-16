خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر میراث‌فرهنگی در گرگان:

پارک گردشگری گلستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مردم راه‌اندازی می‌شود

پارک گردشگری گلستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مردم راه‌اندازی می‌شود
کد خبر : 1728600
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت:  پارک گردشگری گلستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مردم راه‌اندازی می‌شود و۵۰ میلیارد تومان برای تحول گردشگری گلستان اختصاص یافت.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از پروژه پارک گردشگری و فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های مهم ایران، گردشگری دریامحور است و در این مسیر،  آشوراده را به‌عنوان نقطه آغاز یا پایان مسیر گردشگری دریایی از اشوراده به انزلی و بالعکس تعریف کرده‌ایم. آشوراده به کانون گردشگری دریامحور ایران تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: دیوار گرگان همه ارزش‌های لازم برای ثبت جهانی را در خود دارد و جهت‌گیری نهایی ما، ثبت این اثر در فهرست جهانی است. اقدامات مؤثری در حوزه کاوش و برداشت‌های باستان‌شناسی انجام شده که باید با قدرت ادامه یابد.

وی گفت: گلستان دارای چند پروژه جدی و اساسی در حوزه گردشگری است و این استان در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد. موزه میراث روستایی گلستان که در ۵۰ هکتار از این پارک در حال احداث است و تاکنون ۶ بنای تاریخی روستایی با حفظ اصالت بازآفرینی شده است. 

در برنامه‌های این سفر، بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، بررسی پیشرفت پروژه‌های کلیدی مانند موزه بزرگ گلستان و ارزیابی ظرفیت‌های بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی استان پیش‌بینی شده است. 

حضور وزیر در آیین افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین از محورهای اصلی این سفر به شمار می‌رود. این جشنواره که از ۲۵ تا ۲۸ آذر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری