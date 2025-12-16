خبرگزاری کار ایران
آغاز مزایده ۴۲۶ وسیله نقلیه توقیفی در اصفهان

کد خبر : 1728592
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از آغاز مزایده خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان خبر داد و گفت: در این مزایده ۴۲۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان با اشاره به مزایده خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در اصفهان اظهار کرد: در این مرحله، مجموعاً ۴۲۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت که سال‌ها در پارکینگ‌های استان باقی مانده بودند، از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

وی ارزش تقریبی وسائط نقلیه موضوع این مزایده را ۷۳۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این خودروها و اغلب موتورسیکلت‌ها مدت‌ها در پارکینگ‌ها رسوب کرده بودند که با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده، فرآیند فروش و تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تقدیر از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تعیین تکلیف این حجم از وسائط نقلیه توقیفی در نوع خود اقدامی کم‌سابقه و قابل توجه است و انتظار می‌رود این تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی با جدیت ادامه یابد.

موسویان با تأکید بر تداوم اقدامات دستگاه قضائی استان خاطرنشان کرد: سامان‌دهی وضعیت پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف تمامی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی باقیمانده، با جدیت تا پایان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، متقاضیان شرکت در این مزایده می‌توانند از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از وسائط نقلیه بازدید کرده و برای ثبت‌نام و شرکت در مزایده، به درگاه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد ایران) مراجعه کنند.

انتهای پیام/
