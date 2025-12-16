خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان:

از ۲۸ آذرماه، فرمانداران نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات اقدام می‌کنند

از ۲۸ آذرماه، فرمانداران نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات اقدام می‌کنند
کد خبر : 1728588
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان از ابلاغ دستور آغاز رسمی انتخابات از ۲۷ آذرماه خبر داد و گفت: فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی از روز بعد در سراسر استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ایوب درویشی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد انتخابات استان، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد کمیته‌های ۹‌گانه، روند اقدامات و زمان‌بندی‌های پیش‌رو را بر اساس تقویم انتخابات تشریح کرد.

وی با بیان اینکه دستور آغاز رسمی انتخابات در تاریخ ۲۷ آذرماه از سوی وزیر کشور به استان‌ها ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: بلافاصله از روز ۲۸ آذرماه، فرمانداران در سراسر استان نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی اقدام خواهند کرد.

درویشی با تأکید بر نقش محوری هیئت‌های اجرایی در فرآیند برگزاری انتخابات، افزود: این هیئت‌ها به نیابت از مردم و با حضور اعضای حقوقی و معتمدین محلی تشکیل می‌شوند و فرآیند معرفی معتمدین از ۲۸ آذر آغاز خواهد شد و پس از آن، نظر هیئت نظارت اخذ می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: پس از تأیید نهایی، از میان ۳۰ نفر معرفی‌شده، ۹ نفر به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب و برای همکاری دعوت خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مشارکت جامعه عشایری در انتخابات، تصریح کرد: با توجه به همزمانی فرآیند انتخابات با دوره کوچ عشایر، برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری اداره‌کل امور عشایر و با هماهنگی میان استان‌های مبدأ و مقصد کوچ انجام شده است تا امکان مشارکت حداکثری این قشر در انتخابات فراهم شود.

درویشی خاطرنشان کرد: جزئیات این تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها در جلسه امروز ستاد انتخابات استان مورد بحث قرار گرفت و به تصویب نهایی اعضا رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری