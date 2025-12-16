به گزارش ایلنا از اصفهان، ایوب درویشی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد انتخابات استان، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد کمیته‌های ۹‌گانه، روند اقدامات و زمان‌بندی‌های پیش‌رو را بر اساس تقویم انتخابات تشریح کرد.

وی با بیان اینکه دستور آغاز رسمی انتخابات در تاریخ ۲۷ آذرماه از سوی وزیر کشور به استان‌ها ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: بلافاصله از روز ۲۸ آذرماه، فرمانداران در سراسر استان نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی اقدام خواهند کرد.

درویشی با تأکید بر نقش محوری هیئت‌های اجرایی در فرآیند برگزاری انتخابات، افزود: این هیئت‌ها به نیابت از مردم و با حضور اعضای حقوقی و معتمدین محلی تشکیل می‌شوند و فرآیند معرفی معتمدین از ۲۸ آذر آغاز خواهد شد و پس از آن، نظر هیئت نظارت اخذ می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: پس از تأیید نهایی، از میان ۳۰ نفر معرفی‌شده، ۹ نفر به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب و برای همکاری دعوت خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مشارکت جامعه عشایری در انتخابات، تصریح کرد: با توجه به همزمانی فرآیند انتخابات با دوره کوچ عشایر، برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری اداره‌کل امور عشایر و با هماهنگی میان استان‌های مبدأ و مقصد کوچ انجام شده است تا امکان مشارکت حداکثری این قشر در انتخابات فراهم شود.

درویشی خاطرنشان کرد: جزئیات این تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها در جلسه امروز ستاد انتخابات استان مورد بحث قرار گرفت و به تصویب نهایی اعضا رسید.

