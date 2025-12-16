معاون راهداری استان خبرداد:
آمادگی کامل راهداری گلستان برای زمستان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: برای مواجهه با بارشهای زمستانی در استان با ۲۰۴ نفر درگیر در طرح به همراه ۱۶۶ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در حالت آمادهباش قرار دارند.
به گزارش ایلنای گلستان، سلیم اصغری اظهارداشت: بیش از ۹ هزار تُن شن و نمک خریداری و برای اجرای طرح راهداری زمستانی تأمین و دپو شده است.
وی از تجهیز و مهیاسازی ۱۲ باب راهدارخانه در سطح استان اشاره و افزود: با توجه به تجربیات سال گذشته و به منظور ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای، تلاش میشود نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.
اصغری افزود: تیمهای گشت راهداری با آمادهباش کامل و با پایش مستمر محورهای استان، محورهای مواصلاتی را ایمن نگه میدارند.
وی گفت: طرح راهداری زمستانی سالجاری با رویکرد «راهداری بدون مرز» و بهمنظور استفاده بهینه از ظرفیت راهداران و ماشینآلات راهداری استانهای همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدماترسانی به کاربران جادهای برگزار میشود.