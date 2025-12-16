خبرگزاری کار ایران
ورود قاطع دادستان کازرون به موضوع دام غیر مجاز در تالاب پریشان/ تریلی توقیف و دامدار متخلف بازداشت شد

با دستور صریح و قاطع دادستان شهرستان کازرون، دام‌های غیرمجاز که از شهرستان‌های همجوار برای چرا وارد بستر تالاب بین‌المللی پریشان شده بودند، در ساعات اولیه ورود شناسایی، جمع‌آوری و بلافاصله بارگیری شدند.

به گزارش ایلنا،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون، با اعلام این خبر گفت: در پی رصد مستمر و گزارش‌های میدانی، ورود غیرقانونی دام به بستر تالاب پریشان محرز شد و با هماهنگی فوری دستگاه قضایی، عملیات برخورد بدون وقفه آغاز شد. در این عملیات، یک دستگاه تریلی حامل دام غیرمجاز توقیف و دامدار متخلف نیز با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

محمدامین بیرامی افزود: این اقدام با همکاری نزدیک اداره حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی انجام گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تهدید منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور وجود ندارد.

دادستان شهرستان کازرون نیز در ادامه با اشاره به تلاش برخی متخلفان برای اجاره غیرقانونی بستر تالاب پریشان تأکید کرد: هرگونه تصرف، بهره‌برداری یا چرای دام در بستر تالاب، تخلف آشکار محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با قدرت و بدون ملاحظه با عاملان این اقدامات برخورد خواهد کرد.

 

