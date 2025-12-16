به گزارش ایلنا، یعقوب میرزایی قیری در جریان بازدید میدانی سطح شهر گراش، در پی صدور هشدار وضعیت قرمز هواشناسی برای جنوب استان فارس، اظهار داشت: خسارات اولیه آبگرفتگی منازل ناشی از بارش‌های اخیر در حال بررسی است و تیم‌های ارزیاب در مناطق مختلف شهرستان حضور دارند.

وی با تاکید بر تداوم خدمات رسانی تا پایان بارندگی افزود: همه امکانات شهرستان بسیج شده و دستگاه‌های خدمات رسان تا عادی شدن شرایط در میدان حضور خواهند داشت. همچنین گروه‌های مردمی و نیرو‌های داوطلب نیز حضوری فعال و موثر در مدیریت شرایط دارند.

فرماندار گراش با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان تصریح کرد: این جلسات با هدف پیشگیری از بروز خسارات ناشی از سیلاب و آب گرفتگی برگزار شده و هشدار‌ها و هماهنگی‌های لازم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.

میرزایی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در حال حاضر از سرریز شدن برخی سد‌ها و بند‌های خاکی خبر داده شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع ۹ سد و بند خاکی در روستا‌های بخش مرکزی و ارد شامل فداغ، آغضه، زینل‌آباد، خلیلی، تنگ آب، کنگ و ریشه، حدود ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار متر مکعب آبگیری صورت گرفته و ۹۵ درصد این بند‌ها سرریز شده‌اند.

فرماندار گراش همچنین از وقوع آب‌گرفتگی در برخی منازل و معابر شهری و روستایی خبر داد و گفت: نیرو‌های امدادی و خدماتی در حال رفع مشکلات و کمک رسانی به شهروندان هستند.

وی از مردم خواست همچنان به توصیه‌های هواشناسی توجه جدی داشته باشند و تأکید کرد: حضور در حریم رودخانه‌های فصلی و تماشای جاری شدن آب بسیار خطرناک است و شهروندان باید از تردد‌های غیر ضروری تا پایان بارندگی خودداری کنند.

فرماندار گراش گفت: بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر، یک مورد مفقودی در روستای اغصه گزارش شده که عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی با حضور نیرو‌های امدادی در حال انجام است.

وی افزود: همچنین بر اثر شدت بارندگی، یک دستگاه خودرو دچار آب‌بردگی شده و نیرو‌های امدادی اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده‌اند.

فرماندار گراش با بیان اینکه شب گذشته ساعت ۱۰ جلسه ستاد مدیریت بحران آخرین هماهنگی‌ها را قبل از شدت گرفتن بارش باران را نیز انجام داده است، گفت: بیش از ۲۰ منزل مسکونی که دچار آب‌گرفتگی شده بودند، با تلاش نیرو‌های جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی و گروه‌های جهادی مورد خدمات رسانی قرار گرفت و عملیات تخلیه آب و کمک به ساکنان همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از ساعات اولیه بامداد امروز بیش از ۶۵ میلیمتر بارندگی گزارش شده است، تاکید کرد: مدیریت بحران شهرستان با تمام توان در حال پیگیری وضعیت موجود است و در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی برای کاهش خسارات احتمالی انجام خواهد شد.

